T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasına National Geographic'ten destek

Kırım'ın bağımsızlık ilan ederek Rusya'ya katılmasının ardından Amerikan dergisi National Geographic, haritalarında Kırım topraklarının Rusya'ya bağlandığını belirteceğini açıkladı

19 Mart 2014 16:29

Kırım'ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra dün Rusya Federasyonu'na katılım anlaşmasını imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir 'destek' de Amerikan dergisi National Geographic'ten geldi.

National Geographic, Kırım topraklarının Rusya’ya bağlandığını haritalarında belirteceğini açıkladı. Derginin yetkilileri ve editörlerinin dün yaptıkları toplantıda, hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından Kırım’ın Rusya Federasyonu’na bağlandığını belirtme kararı alındı. National Geographic dergisinin baş coğrafyacısı Juan Jose Valdes, “Biz dünyayı insanların istedikleri gibi değil olduğu gibi gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

national geographiccharitarusyakırımamerikan dergisidestekbağımsızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24