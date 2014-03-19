Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasına National Geographic'ten destek

Kırım'ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra dün Rusya Federasyonu'na katılım anlaşmasını imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir 'destek' de Amerikan dergisi National Geographic'ten geldi.

National Geographic, Kırım topraklarının Rusya’ya bağlandığını haritalarında belirteceğini açıkladı. Derginin yetkilileri ve editörlerinin dün yaptıkları toplantıda, hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından Kırım’ın Rusya Federasyonu’na bağlandığını belirtme kararı alındı. National Geographic dergisinin baş coğrafyacısı Juan Jose Valdes, “Biz dünyayı insanların istedikleri gibi değil olduğu gibi gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.