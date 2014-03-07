Kırım'dan sonra Sivastopol de Rusya'ya bağlanma kararı aldı

Sivastopol Kent Konseyi, düzenlediği olağanüstü oturumda Rusya Federasyonu şehirleri arasına katılma kararı aldığını internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sivastopol Kent Konseyi, Sivastopol'un Rusya Federasyonu şehirleri arasına girmesine karar verdi" denildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, Sivastopol Kent Konseyi ayrıca Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Rusya'ya bağlanmak için 16 Mart'ta yapılacak referandum kararını destekleme ve bu referanduma katılma kararı verdiği belirtildi.

