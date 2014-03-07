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Dünya

Kırım'dan sonra Sivastopol de Rusya'ya bağlanma kararı aldı

Kırım Parlamentosunun Rusya'ya bağlanma kararı almasının ardından Sivastopol Kent Konseyi de aynı doğrultuda karar aldı

07 Mart 2014 11:27

Sivastopol Kent Konseyi, düzenlediği olağanüstü oturumda Rusya Federasyonu şehirleri arasına katılma kararı aldığını internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sivastopol Kent Konseyi, Sivastopol'un Rusya Federasyonu şehirleri arasına girmesine karar verdi" denildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, Sivastopol Kent Konseyi  ayrıca Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Rusya'ya bağlanmak için 16 Mart'ta yapılacak referandum kararını destekleme ve bu referanduma katılma kararı verdiği belirtildi.
 

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