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Kırım'da Putin yüzde 92'nin üzerinde oy aldı

Putin, Sivastopol'de kullanılan oyların yüzde 90.19'unu almayı başardı

19 Mart 2018 14:46

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım da dün başkanlık seçimleri için sandığa gitti. Sandığa katılım oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğu Kırım'daki seçimlerde Putin yüzde 92'nin üzerinde oy aldı.

Rusya'da başkanlık seçimleri geride kaldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Rus lider Vladimir Putin oyların yüzde 76'sından fazlasını alarak 6 yıl daha Rusya'yı yönetmeye hak kazandı.

BirGün'de yer alan habere göre kazananı önceden belli olan seçimlerde en çok merak edilen konulardan biri Kırım yarımadasındaki sonuçlardı.

Kırım'da seçimlere katılım oranı yüzde 71.37 olarak belirlenirken, oy kullanan seçmenlerin yüzde 92.13'ü Vladimir Putin'e oy verdi.

Yarımadada bulunan bir diğer kent olan Sivastopol'de ise seçimlere katılım oranı yüzde 71.67 olarak açıklandı. Vladimir Putin, Sivastopol'de kullanılan oyların yüzde 90.19'unu almayı başardı.

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