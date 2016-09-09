Kırım Tatarlarının Moskova korkusu



Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) üyesi genç Kırım Tatarı Mustafa (adı güvenlik nedeniyle değiştirildi) bu yılın Mayıs ayında kaçırıldı. Mobesa kameralarının kaydettiği görüntülerde, gece sokak lambalarının aydınlattığı toplu konutlardan birinin önünde Mustafa’nın kaçırılışı açık seçik görülüyor. Bu çok katlı binanın önünde cereyan eden olayı gören tanıkların olması da muhtemel.

"Buralarda kanunsuzluk geçerli"

Mustafa acaba Dünya Kırım Tatar Kongresi üyesi olduğu için mi kaçırıldı? Onun Bahçesaray ketindeki konutunu bulmak kolaydı. Zor olan onun ailesi ile doğrudan temasa geçmekti. Zira Mustafa’nın ailesi sürekli korku içinde yaşıyor. Rusya’nın kontrolü altındaki Kırım Yarımadası’nda yaşayan çok sayıdaki Kırım Tatarı gibi… Mustafa’nın babası “Buralarda kanunsuzluk geçerli, tamamen keyfî işler yapılıyor. Yarım saat içinde sana neler olabileceğini kestiremiyorsun” diye şikâyetçi oluyor.

"Olayı aydınlatmaya çalışıyoruz"

Kırım Başbakanı olarak ilan edilmiş olan Sergey Aksenov’a sözü dolaştırmadan, direkt Mustafa’nın akıbetini soruyoruz. İki Batılı gazeteciden tam da bu soruyu beklermiş gibi bir izlenimi veren Aksenov, Mustafa’nın babasının haftalardan beri duymaya alıştığı cevabı hemen yapıştırıyor: “Kırım Cumhuriyeti’nin adalet makamları bu olayı aydınlatabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.”

Kırım Tatarları arasında bu yeni atmosferi hissedenler sadece Mustafa’nın ailesi değil. Geçen Nisan ayında Kırım Tatarları’nın özerk yönetim kuruluşu olan Meclis “radikal bir örgüt olarak” değerlendirilerek yasaklandı. Rusya’nın bunu, Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesine çoğunluk olarak karşı çıkan Kırım Tatarları’nın kitlesel protesto eylemlerinden çekindiği için yaptığı yönünde yorumlar var. Bu olaydan beri tüm Kırım Tatarları genel zan altında.

İlmi Umerov olayı

Osmanov ailesi ise İlmi Umerov’dan söz açıyor. Meclis aktivisti Umerov’un Simferopol’daki (Akmescit) bir psikiyatri kliniğine yatırıldığını anlatıyor. Bahçesaray bölgesinin uzun yıllardır idari amirliğini yürüten İlmi Umerov 18 Ağustos günü Kırım’ın ilhakını kamu önünde eleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınmış. 59 yaşındaki Umerov Kırım Yarımadası’nın Ukrayna'ya geri verilmesini talep ediyor.

"Rusya Kırım Tatarları'na göz dağı vermek istiyor"

Bu açıklamaları gerekçe gösterilerek Rusya Federasyonu'nun ilgili ceza yasası uyarınca Umerov'a bölücülük suçlaması yöneltiliyor. Umerov'un psikiyatri kliniğine yatırıldıktan üç gün sonra şeker, kalp ve Parkinson gibi hastalıkları nedeniyle durumunun birdenbire ağırlaştığını DW'ye öfke içinde anlatan avukatı Nikolay Polosov, bu önlemlerle Rusya gizli servisinin Rusya'nın uyguladığı siyasete karşı çıkan tüm Kırım Tatarları'na gözdağı vermek istediğini vurguluyor.