Kırım Başsavcısı, Tatar Kongresi'nin Ankara'da düzenlenmesine tepki gösterdi

Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, 2. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Ankara'da düzenlenmesiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Ankara'daki Kongre'nin, Kırım'da en ciddi yasa ihlallerinin yapıldığına dair kılıf hazırlamak ve bunu bir kez daha dile getirmek için tamamen planlı ve özel olarak düzenlenmiş bir durum olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Ankara 'da toplanan ' Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin "Rusya karşıtı yalanlara sahne olacağını" söyledi.

"Kırım Tatarları, sorunlarının dışarıdan çözülmesine ihtiyaç duymuyor" diyen Poklonskaya, Kongre'nin bölge sınırları dışında düzenlenmesinin Kırım Tatarları'nın durumunu çok daha kolay şekilde kışkırtma amacı taşıdığını savundu.

Poklonskaya, şu ifadeleri kullandı: "Kırım Tatarları'nın sorunları varsa, bunları bizim çözmemiz gerekir. İç sorunlar, içeride çözülmeli. Bu sorunlar diğer ülkelerin işi değil. Afrika halklarının sorunlarını Kırım'da tartışmıyoruz. Dolayısıyla Ankara'daki Kongre'nin, Kırım'da en ciddi yasa ihlallerinin yapıldığına dair kılıf hazırlamak ve bunu bir kez daha dile getirmek için tamamen planlı ve özel olarak düzenlenmiş bir durum olduğunu düşünüyorum."

Kırım'da Kırım Tatarları da dahil olmak üzere tüm halkların sorunlarına özel ilgi gösterdiklerini de söyleyen Poklonskaya, bölgede çözümsüz kalan bir sorun bulunmadığının belirtti.

2. Dünya Kırım Tatar Kongresi, 1-2 Ağustos'ta 12 farklı ülkeden 180 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu ve bazı siyasilerin katılımıyla Ankara'da yapılıyor.