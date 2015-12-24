Kırım Başbakanı: Kimse turizm konusunda mucize beklemesin, hizmet seviyemiz Türkiye'yle boy ölçüşemez

Rusya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlar kapsamında vatandaşlarını iç turizme yönlendirmesiyle ilgili konuşan Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, bir yıl içinde Türkiye'deki kaliteyi sağlamalarının imkansız olduğunu söyledi.

DHA'dan Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Kommersant gazetesine konuşan Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, Rusya yönetiminin Türkiye’ye yönelik ilan ettiği yaptırımlar sonrasında “İç turizme yönelin” çağrısının yeterli alt yapı ve hizmet kalitesi eksikliği yüzünden yerine getirilmesi çok zor bir vazife olduğunu belirterek, “Bir yıl gibi kısa sürede bizim Türkiye’deki turizm sektörü kalitesini yakalamamız mümkün değil. Onlar en azından son 20 yıl bu sektöre inanılmaz yatırımlar yaptı. Kırım ise şu anda batı yaptırımları altında" dedi.

"Yarımadaya uluslararası uçak seferleri yapılamıyor. Ukrayna tarafından gıda ambargosu söz konusu. Rusya dışında dünyadan yatırım çekmemiz de şu an imkansız. Döner sermayeden yoksun turistik tesislerimiz iki ucu zar zor bir araya getiriyor" diyen Aksenov, şöyle devam etti:

"Bu yüzden Karadeniz kıyısında plaj turizmi alanında bizden kimse mucize beklemesin. Önümüzdeki yaz sezonu ancak sanatoryum turizmi umut vaat ediyor. 625 sanatoryumdan ancak yarısı Rusya ana karadan gelecek yerli turistlere her şey dahil modeli uygulayabilecek durumda. Hizmet seviyesi ise Türkiye ile ölçülemez. Ancak anımsatabilir.”