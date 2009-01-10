‘Kırılganlık sürüyor’

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, merkez bankaları ve hükümetlerin hızlı ve geniş çaplı önlemlerine rağmen, küresel finansal sistemde kırılganlığın sürdüğünü söyledi.



Trichet, Fransa'nın başkenti Paris'te kapitalizmin geleceği konulu konferansta yaptığı konuşmada, "Şu anda küresel finans ve bunun sonucunda küresel ekonomideki yapısal kırılganlığı küçümsemek hata olur" dedi.



'Finansal sistem daha dirençli olmalı'



Merkez bankaları ve hükümetlerin likiditeyi artırmak ve finansal sektörün sermaye yapısının güçlendirilmesi için attığı adımların, "küresel finansın önlenmesinde etkili olduğunu kanıtladığını" belirten Trichet, ancak dünya finansal sisteminin orta - uzun vadede daha dayanıklı ve şoklara daha fazla dirençli olması için düzelmeye ihtiyacı olduğuna işaret etti.



Şeffaflık eksikliği büyük sorun



"Şimdiki krizin temel nedeni, küresel finansal sistemdeki riske, özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın biçimde gereken önemi vermemektir" diyen Trichet, hükümetlerin ve merkez bankalarının krize koordineli olarak karşılık vermesinden memnun olduğunu, ancak kısa vadeli kazançları izlemenin ve şeffaflık eksikliğinin küresel finansal sistemin sorunları olmayı sürdürdüğünü ifade etti.



Krizden önce finansal piyasa aktörlerinin aşırı risk almalarına yol açan kısa vadeli teşviklerin, sınırlandırılması için kontrol sistemlerinde reform yapılması gerektiğini vurgulayan Trichet, piyasa şeffaflığının, özellikle hedge fonlar ve özel sermaye gibi kontrolsüz finansal kurumlar ve piyasalarda artırılması gerektiğini vurguladı.

