-''Kırılan heykellerle ilgili 3 kişi yakalandı'' KARS (A.A) - 27.12.2011 - Kars Valisi Ahmet Kara, kırılan heykellerle ilgili 3 kişinin yakalandığını bildirdi. Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Faik Bey Caddesi'ndeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'nın önünde bulunan ''Dört Mevsim'' heykelinin ve İnönü Caddesi'ndeki halk ozanı Şeref Taşlıova'nın heykelindeki sazı kıranların yapılan çalışmalar neticesinde yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslarla görüştüğünü ifade eden Kara, ''Şakalaşıyorken birbirimizi itiyorduk, istemeyerek olmuş' dediler. Babalarını çağırdım, karakol başkomiserine talimat verdim. O heykeller yerine monte edilecek, edilmediği takdirde Valilik olarak monte edeceğim. Belediye bu kırıkları telafi etmesi gerekiyordu. Ama edilmezse biz Valilik olarak telafi edeceğiz'' diye konuştu. Olayların faillerinin belli olduğunu ifade eden Kara, ''Aşık heykelinin sazını kıranlar D.T. ile H.Ö. isimli çocuklardır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önündeki 'Dört Mevsim' heykelini kıran ise G.K. isimli çocuktur. Bunlar yakalandıktan sonra savcılığa çıkarılmış ve serbest bırakılmıştır'' dedi. Basında Kars'ın sanki heykel düşmanı gibi gösterilmesine üzüldüğünü dile getiren Kara, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin çoğu ili daha sanat ve kültürden uzakken Kars sanatla, tiyatroyla tanışıyordu. Şimdi Kars'ı böyle ufak meselelerle karalamak doğru değildir. Bir heykel meselesidir gidiyor. Heykelin sazının sapının kırılması ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önündeki heykelin yıkılmasıyla belediyenin bir ilgisi yoktur. Olayın failleri bellidir. Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardır. Ben gençlerin bilerek kırdıklarını da zannetmiyorum. Ben de üzüldüm. Belediye Başkanımız bugün Ankara'ya gittiği için konuşamadım ama başkan vekiliyle bunu konuşacağım ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önündeki yıkılan heykelin kaldırılmasını isteyeceğim. Karslı'nın heykellerle bir sorunu yoktur.''