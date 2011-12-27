T24 LogoT24 Logo
Gündem

''Kırılan heykellerle ilgili 3 kişi yakalandı''  KARS (A.A)

27 Aralık 2011 03:12

-''Kırılan heykellerle ilgili 3 kişi yakalandı''  KARS (A.A) - 27.12.2011 - Kars Valisi Ahmet Kara, kırılan heykellerle ilgili 3 kişinin yakalandığını bildirdi. Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Faik Bey Caddesi'ndeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'nın önünde bulunan ''Dört Mevsim'' heykelinin ve İnönü Caddesi'ndeki halk ozanı Şeref Taşlıova'nın heykelindeki sazı kıranların yapılan çalışmalar neticesinde yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslarla görüştüğünü ifade eden Kara, ''Şakalaşıyorken birbirimizi itiyorduk, istemeyerek olmuş' dediler. Babalarını çağırdım, karakol başkomiserine talimat verdim. O heykeller yerine monte edilecek, edilmediği takdirde Valilik olarak monte edeceğim. Belediye bu kırıkları telafi etmesi gerekiyordu. Ama edilmezse biz Valilik olarak telafi edeceğiz'' diye konuştu. Olayların faillerinin belli olduğunu ifade eden Kara, ''Aşık heykelinin sazını kıranlar D.T. ile H.Ö. isimli çocuklardır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önündeki 'Dört Mevsim' heykelini kıran ise G.K. isimli çocuktur. Bunlar yakalandıktan sonra savcılığa çıkarılmış ve serbest bırakılmıştır'' dedi. Basında Kars'ın sanki heykel düşmanı gibi gösterilmesine üzüldüğünü dile getiren Kara, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin çoğu ili daha sanat ve kültürden uzakken Kars sanatla, tiyatroyla tanışıyordu. Şimdi Kars'ı böyle ufak meselelerle karalamak doğru değildir. Bir heykel meselesidir gidiyor. Heykelin sazının sapının kırılması ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önündeki heykelin yıkılmasıyla belediyenin bir ilgisi yoktur. Olayın failleri bellidir. Gözaltına alınıp serbest bırakılmışlardır. Ben gençlerin bilerek kırdıklarını da zannetmiyorum. Ben de üzüldüm. Belediye Başkanımız bugün Ankara'ya gittiği için konuşamadım ama başkan vekiliyle bunu konuşacağım ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önündeki yıkılan heykelin kaldırılmasını isteyeceğim. Karslı'nın heykellerle bir sorunu yoktur.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24