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Kırılan bacağına plak takılan tilki yeniden doğaya bırakıldı

GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de otomobilin çarpması sonucu kırılan sol ön bacağına plak takılan kızıl tilki tedavisinin ardından 45 sonra doğaya bırakıldı

07 Aralık 2017 14:02

GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de otomobilin çarpması sonucu kırılan sol ön bacağına plak takılan kızıl tilki tedavisinin ardından 45 sonra doğaya bırakıldı.
Merkez Mahallesi’ne inen kızıl tilkiye karayolu üzerinde otomobil çarptı. İtfaiye ekipleri tarafından alınan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane İl Müdürlüğü’ne götürüldü. Veteriner hekim tarafından ön muayenesi yapılan ve sol bacağında kırık tespit edilen tilki özel bir kliniğe götürüldü. Röntgen filmi çekilen tilki bacağına plak takılarak tedavi altına alındı. Tilki, 45 gün süren bakım, tedavi ve rehabilitasyonunun ardından ayağının iyileşmesi üzerine yeniden doğaya bırakıldı.

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