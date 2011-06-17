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KIRIKKALE'DEKİ YANGINA ANKARA İTFAİYESİNDEN TAKVİYE İSTENDİ ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 00:58

-KIRIKKALE'DEKİ YANGINA ANKARA İTFAİYESİNDEN TAKVİYE İSTENDİ ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Kırıkkale'de bir mobilya mağazasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 işçi dumandan zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Köksal Tonga'ya ait Moda Life Mobilya Fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Kırıkkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının kısa sürede büyümesi üzerine Makina Kimya Endüstrisi ve TÜPRAŞ Kırıkkale Rafineresi'nin itfaiye ekiplerinden de yardım istenildi. Bu arada yangını söndürmeye çalışan ve bu sırada dumandan etkilenen 6 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen fabrika çalışanlarının yakınları sinir krizleri geçirdi. Öte yandan Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner ve İl Emniyet Müdürü Kadir Kartal da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını izledi. Yaklaşık bir saatten bu yana devam eden yangına ekiplerin müdahale etmekte yetersiz kaldıkları, bu nedenle Ankara'dan takviye ekipler istenildiği öğrenildi. Söndürme çalışmaları sırasında görüntü almak isteyen basın mensupları ile bazı fabrika çalışanları arasında gerginlik yaşanırken, çıkan arbede sırasında bir basın mensubunun kamerası kırıldı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekininin sevk edildiği bildirildi.

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