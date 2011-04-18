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KIRIKKALE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 20 YARALI KIRIKKALE (A.A)

18 Nisan 2011 18:02

-KIRIKKALE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 20 YARALI KIRIKKALE (A.A) - 18.04.2011 - Kırıkkale-Ankara karayolunda iki yolcu otobüsü ve bir tankerin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.  Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden Hayrettin Vural yönetimindeki 40 DF 403 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Irmak beldesi yakınlarında aynı istikamette giden Nihat Elçi idaresindeki 33 NBZ 25 plakalı tankere arkadan çarptı.  Bu sırada Yakup Özan idaresindeki 34 ZZ 899 plakalı yolcu otobüsü de kazaya karışan otobüse arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralanırken, 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar ambulanslarla Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.  Bu arada 40 DF 403 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Hayrettin Vural, itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolu tek yönlü ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen çekiciler, kazaya karışan tanker ve otobüslerin yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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