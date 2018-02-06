Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda amca ile yeğeni tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan B.G. ile yeğeni U.G. tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Sanayi Mahallesi\'nde oturan B.G. ile yeğeni U.G.\'nin ortak hareket ederek uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. B.G.\'nin evinde yapılan aramada 104 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.G. ile U.G., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Amca ve yeğeni \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak Keskin Cezaevi\'ne gönderildi.



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