T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu satacağı ihbarını alan polis 1 kişiyi gözaltına aldı

28 Ekim 2018 18:38

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu satacağı ihbarını alan polis 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara\'dan Kırıkkale\'ye gelen S.K. isimli kişinin üniversite öğrencilerine uyuşturucu satacağı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli S.K.\'yi şehrin girişinde düzenlenen operasyonla yakaladı. S.K.\'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 107 gram skunk maddesi ve 77 adet ecstasy hap ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE DHA KIRIKKALEGözaltınaEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüAnkara KırıkkaleBununEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24