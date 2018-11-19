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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yeşil reçete kapsamındaki uyuşturucu nitelikteki hap satan H

19 Kasım 2018 16:32

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yeşil reçete kapsamındaki uyuşturucu nitelikteki hap satan H.D., suçüstü yakalandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü narkotik timleri, il genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında, H.D.\'nin yeşil reçeteye tabi olan hapları uyuşturucu madde kullanan kişilere sattığı yönünde ihbarı değerlendirdi. Takip altına alınan H.D., A. İ. ve B.H.Y.\'ye hapı satarken suçüstü yakalandı.
Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararıyla H.D.\'nin evinde yapılan aramada da 56 hap daha bulundu. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Cezaevi’ne gönderildi.

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