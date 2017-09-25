Kırıkkale'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na yoğun ilgi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- DÜNYA Otomobilsiz Kentler Günü\'ne vurgu yapmak üzere organize edilen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' Kırıkkale\'de de lgi gördü. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanıp, rahat ve özgür kıyafetleriyle dikkat çeken gönüllü bisikletli kadınlar, şehir turunda büyük destek gördü. Bisikletli kadınlar adına açıklamada bulunan İlkay Çağlayan, \"Bisiklete saygı, kadına saygı, kadın bisikletliye saygı istiyoruz\" dedi.

İzmir\'de 5 yıl önce başlayan ardından Türkiye\'nin diğer şehirlerine de yayılan \"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' Kırıkkale\'de büyük ilgi gördü. Bisikletleri ile Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan gönüllü kadınlar adına açıklamada bulunan İlkay Çağlayan, şöyle dedi:

\"Küçüğümüzden, büyüğümüze kadar Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya geldik. Bisiklet, bir kentin yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet; çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. \'Avrupa Hareketlilik Haftası\' kapsamında yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\'ne vurgu yapmak için buradayız. Süslü kadınlar bisiklet turunu Kırıkkale\'de düzenlemek istedik. Arkadaşların katkılarıyla tamamen gönüllü bayanların organize ettiği bir tur. 5 yıl içinde 50 yıla yayıldı. Bayanların rahat, özgür kıyafetleriyle bisiklete binebileceğini, bisikletli yaşama geçebileceğini hatırlatmak için bu turu düzenledik. Geçen yıl biz bu meydanda 3 kişiydik. Bu yıl beklenin üzerinde katılım oldu. Bayanlar isterse her şey olabilir, dünya güzelleşir. Bizler çok coşkulu ve mutluyuz. Arkadaşlarımızla heyecanlanıyoruz. Güzel etkinliklerimiz devam edecek. Bisiklet hayatımızı değiştirdi. Kadınlarımızın hayatları değişir, çocuklarımız daha güvende sokakta olurlar.\"

\'EGZOZLU DUMAN YERİNE PARFÜM SAÇALIM\'

Engellilerin de destek verdiği bisikletli kadınlar, Kırıkkale\'nin Cumhuriyet meydanından yola çıkıp, Fevzi Çakmak Caddesi, ve Atatürk Bulvarı\' üzerinde tur atıp, kent parkında toplandılar. Gönüllü tura çıkan bisikletli bir kadın, \"Kitapların şarzı bitmez. Bisikletler benzin zammından etkilenmez. Özgürlük ucuzdur. O yüzden bu süslü pedalları çevirelim. Egzozlu duman yerine parfüm saçalım\" diye konuştu. Bisikletli kadınlar, Kent Parkı\'nda müzik eşliğinde oyun oynayıp, halay çekerek farklı bir etkinliğe imza attı.



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