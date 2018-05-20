T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırıkkale'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeşten biri öldü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, iki katlı müstakil evde oturan zihinsel engelli  kardeşler Aysel ve Birsen Keskin, sobadan sızan gazdan zehirlendi

20 Mayıs 2018 02:46

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de, iki katlı müstakil evde oturan zihinsel engelli  kardeşler Aysel ve Birsen Keskin, sobadan sızan gazdan zehirlendi. Aysel Keskin hayatını kaybederken, Birsen Keskin ise tedaviye alındı.
Olay, Sanayi Mahallesi 1250 sokakta bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. İki gündür evlerinden dışarı çıkmayan ve zihinsel engelli oldukları belirtilen kız kardeşlerden haber alamayan mahalle sakinleri, evden kokular gelmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri, sobadan sızan gazdan dolayı kardeşlerden Aysel Keskin\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Birsen Keskin ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Aysel Keskin\'in cansız bedeni de Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE DHA KIRIKKALEAyselBirsen Keskinsobadan sızanAysel KeskinBirsen KeskinOlay Sanayi MahallesiDurumuKeskinKırıkkaleTıp FakültesiHayatınıYüksekHastanesiOlayla ilgili
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24