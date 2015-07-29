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Kırıkkale'de sıcak tatili

Kırıkkale Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele 3 gün idari izin verdi

29 Temmuz 2015 20:33

Termometrelerin gölgede 36 dereceyi gösterdiği Kırıkkale'de, Kırıkkale Valiliğince kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele 3 gün idari izin verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, termometrelerin gölgede 36 dereceyi gösterdiği Kırıkkale’de kimi vatandaş sıcak havadan korunmak için ağaç gölgesinde oturmayı tercih ederken, kimileri de sokakta şemsiyeyle geziyor. Kentteki bazı esnaflar sıcak hava dolayısıyla işlerinde düşüş yaşandığını belirtirken, bazıları da soğuk su ve içecek satışlarının artışından memnun olduklarını, bugünlerde soğuk su satışlarının bir hayli arttığını belirtiyor.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ise Zafer Caddesi üzerinde bulunan bir sağlık ocağının ışıklı tabelasıyla, halkı sıcak havaya karşı bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Kırıkkale’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele 3 gün idari izin verildi.

Konuya ilişkin  açıklama yapan Kırıkkale Valisi Ali Kolat, meteorolojik veriler ışığında, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin bugün itibariyle 3 gün idari izinli sayılacaklarını açıkladı.

3 gün idari izinli olduğunu öğrenen engelli bir personel, sıcak havada işe gelip gitmekte zorlandığını, kendilerine idari izin verildiği için başta Kırıkkale Valisi Ali Kolat olmak üzere tüm ilgililere  teşekkür etti.

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