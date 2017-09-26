Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı; 2 ölü, 4 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE’nin Karakeçili İlçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karakeçili İlçesi Tadım Tesisleri kavşağında meydana geldi. Konya yönünden gelen Sıddık Ateş yönetimindeki 05 LS 117 plakalı otomobille, Kırşehir\'in Kaman ilçesi yönünden gelen Cihan Ceritoğlu yönetimindeki 34 PS 9504 plakalı otomobil, kavşakta çarptı. Kazada, 05 LS 117 plakalı otomobilde bulunan Dilaver Demircigil ile Dursun Ali Çoruh öldü, sürücüler Ceritoğlu ve Ateş ile Sıddık Kırıç ve Ayhan Vurkaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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