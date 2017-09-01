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Kırıkkale'de kuran keserken yaralananlar hastaneye koştu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de Kurban Bayramı nedeniyle yine bildik manzaralar meydana gelirken, öğle saatlerine kadar kurban keserken 118 acemi kasap bıçak ve büyükbaş hayvan darbeleri sonucu hastanelik oldu

01 Eylül 2017 14:58

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'de Kurban Bayramı nedeniyle yine bildik manzaralar meydana gelirken, öğle saatlerine kadar kurban keserken 118 acemi kasap bıçak ve büyükbaş hayvan darbeleri sonucu hastanelik oldu.
Kırıkkale\'de hastanelerin acil servisleri el ve ayaklarından yaralanan acemi kasaplarla doldu. Kurban Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını kesmeye başlayan 118 acemi kasap, çeşitli yerlerinden yaralandı. Acemi kasaplar arasında elinden, kolundan, gözünden ve bacağından yaralananlar, tedavi altına alındı. Yaralı sayısının fazla olması nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde doktorlar seferber oldu. Acemi kasaplar arasında durumu ağır olanlar müşahede altına alınırken, kimileri ise tedavilerini ayakta gördüler.

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