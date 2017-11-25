Kırıkkale'de kadına şiddete kınama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE\'de \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü\' dolayısıyla, Kadın Platformu üyeleri kadına şiddeti ellerindeki pankartlarla kınadı.

Kırıkkale Kadın Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen \'Şiddete hayır\' programına, Kırıkkale CHP Kadın Kolları Başkanı Güllü Aykut, Tüm Emekli –Sen Kadın Komisyonu Başkanı Şengül Özkanat, Alevi Kültür Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Şafak Güney ve çok sayıda kadın destek verdi. Kırıkkale Kadın Platformu adına konuşan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Dilefruz Demir Şimşek, 25 Kasım\'ın erkek egemen şiddetine karşı direnen kadınların isyanı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Kadınları katledenlere iyi hal, haksız tahrik gibi cezai indirimler uygulanmaya devam ediyor. Eril yargının uyguladığı cezasızlık politikası taciz ve tecavüzün artmasına neden oluyor. Bizzat siyasal iktidar tarafından üretilen ve pompalanan cinsiyetçi söylemler; kadınların sokakta, otobüste, metroda erkeler tarafından kıyafetleri bahane edilerek fiziksel şiddete maruz kalmalarına dayanak oluyor. Kadınları söz, yetki ve karar mekanizmalarından dışlayan, toplumdan soyutlayan uygulamalara karşı biz kadınlar tüm renklerimizle, bulunduğumuz her yerde sesimizi yükseltmeye, isyanımızı büyütmeye, buyurduğunuz itaati reddetmeye ve düşlerini kurduğumuz eşit ve özgür yaşamın gerçekleşmesi için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.\"

Grup yapılan açıklama sonrası slogan atıp dağıldı.

FOTOĞRAFLI