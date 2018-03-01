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Kırıkkale'de hırsızlık şüphelisi otelde yakalandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 3 ayrı hırsızlık olayına karışan Ö

01 Mart 2018 18:12

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de 3 ayrı hırsızlık olayına karışan Ö.D. kaldığı otel odasında yakalandı.
Kentte bir işyerinden çok sayıda mutfak ve süs eşyası, başka bir iş yerinden soğutucuya ait bakır borular ile bir otomobilden ses sistemine ait parçaların çalınması olaylarının faili olduğu tespit edilen Ö.D.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Ö.D.\'nin bir otelde kaldığını saptadı. Düzenlenen operasyonla Ö.D. kaldığı odada gözaltına alındı. 
Ö.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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