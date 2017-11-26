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Kırıkkale’de çocuk istismarına karşı 'Dokunma, koru' toplantısı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği 'Dokunma, koru' başlıklı çocuk istismarına yönelik programda 200 öğrenci ve öğretim elemanları, Kırıkkale çocuk koruma ekibiyle buluştu

26 Kasım 2017 17:07

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği \'Dokunma, koru\' başlıklı çocuk istismarına yönelik programda 200 öğrenci ve öğretim elemanları, Kırıkkale çocuk koruma ekibiyle buluştu.
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü, Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Kırıkkale Barosu\'ndan konuşmacılar ve protokolün yer aldığı programda, öğrenci ve öğretim üyeleri çocuk istismarı hakkında bilgilendirildi.
Dünya Çocuk Hakları Günü’nün ardından yapılan ve ülkemizde yaşanan acı olayların değerlendirildiği etkinlikte Kırıkkale İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü\'nden Komiser İrem Hazal Kaya bir konuşma yaptı. Kaya, bu tür vakalarda çocukların aileleri tarafından baskı alınması nedeniyle emniyetin olayları su yüzüne çıkarmaları konularında zorluklar yaşadığını anlattı.  
Pedagog Derya Deniz de konuşmasında, istismar olaylarına kırsal kesime göre şehirlerde daha fazla rastlandığına ve genelde istismarcıların yakın çevreden olduğuna dikkati çekti. Bu sorunların aşılmasının ilk gereğinin eğitim olduğunu belirten katılımcılar, istismara maruz kalan çocuklarda oluşan ağır psikolojik travmaların uzun süreli negatif etkilerinden bahsetti. Bu etkinlikle insanlarda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Hukuk Fakültesi öğrencileri, \'Dokunma, koru\' kampanyası ile duyulmayan sesleri duyurmak için büyük bir adım attıklarını ve daha büyük adımlar atacaklarını belirtti.

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