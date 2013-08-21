Kırıkkale'de barut deposu patladı, orman yandı

Kırıkkale'de Makine Kimya Endüstri Kurumu'na ait barut deposunda bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kırıkkale'nin Hasandede beldesi yakınlarında, Makine Kimya Endüstri Kurumu'na ait barut depolarından birinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlama nedeniyle çevreye saçılan barutlar orman yangınına neden oldu. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın nedeniyle, çevredeki bazı evler boşaltıldı. Patlamanın şiddetiyle bazı evlerin de camları kırıldı.



Kırşehir- Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara karayolları bir süre tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapandı.



Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.



Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan hafif şekilde etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlama ve sonrasında meydana gelen yangınla ilgili, resmi yetkililer NTV'ye bilgi verdi.

Kırıkkale Valisi Ali Kolat, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti. Vali yangın nedeniyle 4 kişinin dumandan etkilendiğini belirtti ve şunları kaydetti:



Bu bölgede eski de denilebilecek çok fazla da kullanılmayan barut depoları vardı. Patlama muhtemelen oradaki kalıntılar nedeniyle meydana gelmiş olabilir. Çok net de bilgi sahibi değiliz. Oradaki arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi. Korkmaz şöyle devam etti:

"Alınan tedbirlerin de bunda etkisi olduğunu düşünüyoruz. Olayda yaralanan dahi yok. Şu anda sadece patlama nedeniyle çıkan yangınları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Onun dışında olumsuz bir durum yok. Yangın da kısa sürede kontrol altına alınacaktır."

Gelen ilk bilgilerde patlamanın mühimmat deposunda çıktığı belirtilmişti.

Ancak NTV canlı yayınına telefonla katılan Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, patlamanın mühimmat deposunda değil, barut deposunda gerçekleştiğini söyledi.

Danacı, "Etraf arazi olduğu için patlama arazi yangınına dönüştü. Belediye, TÜPRAŞ, MKE itfaiyeleri yangına müdahale ediyor. Can kaybı yok diye düşünüyoruz. Çok geniş bir alanda yangın var. Yangının yerleşim yerlerine ciddi bir tehdidi yok" diye konuştu.

Hasandede Belediye Başkanı Malik Ejder Coşkun ise şunları söyledi:

"Barut depolarından birinde patlama meydana geldi. Patlama diğer depoları etkilemedi. Rüzgarın da etkisiyle etrafa yayılan bir yangın var. Onu söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili bir uğraşın içerisindeyiz. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok. Yangın nedeniyle çevrede bulunan evler tedbir amaçlı boşaltıldı."