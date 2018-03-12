Kırıkkale'de 6 bin 645 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE polisi, şüphe üzerine durdurduğu sürücünün otomobilinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 6 bin 645 paket sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte yaptığı yol kontrolünde, şüphe üzerine otomobil sürücüsü İ.A.\'yı durdurdu. İ.A.\'nın kullandığı araçta yapılan aramada, koltuk altlarına ve bagajın gizli bölmelerine saklanan, gümrük kaçağı 6 bin 645 paket sigara ele geçirildi. Şüpheli İ.A., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaçak sigaralara da el konuldu.



FOTOĞRAFLI