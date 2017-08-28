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Kırıkkale'de 4 araç çarpıştı: 5 yaralı

Erhan  GÖĞEM / KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 5 kişi yaralandı

28 Ağustos 2017 19:52

Erhan  GÖĞEM / KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Zincirleme kaza, Kırıkkale- Samsun eski karayolunun Etiler mevkisinde meydana geldi. Burak Zengin yönetimindeki  06 KYB 03 plakalı otomobil, Kırıkkale\'nin Etiler Kavşağı yakınında Hıdır Turgut yönetimindeki 71 EH 286 plakalı otomobil ve Cihan Yıldız yönetimindeki 34 N 2012 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 71 EH 286 plakalı otomobil, refüjdeki ağacı kırarak karşı yönden gelen Serkan Ceylan yönetimindeki 34 HB 8018 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 34 N 2012 plakalı otomobil karşı yola geçerek durabildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, 112 ve itfaiye ekibi geldi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden güçlükle çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler Burak Zengin ve Serkan Ceylan ile araçlarda bulunan Zümrüt Turgut, Hıdır Turgut ile 9 yaşındaki Yiğit Efe Turgut 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.  Yiğit Efe Turgut\'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun eski karayolu, otomobillerin kaldırılması ile trafiğe açıldı.
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