Kırıkkale’de 12 kişiye ByLock gözaltısı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETO/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli mesleklerdeki M.P., B.A., M.S.K., M.F.K., T.O., A.Ö., İ.V., Ü.D., S.P., S.O.Y., M.K. ve D.Ö. gözaltına alındı.
12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.