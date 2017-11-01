T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırıkkale’de 12 kişiye ByLock gözaltısı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

01 Kasım 2017 21:04

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETO/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli mesleklerdeki M.P., B.A., M.S.K., M.F.K., T.O., A.Ö., İ.V., Ü.D., S.P., S.O.Y., M.K. ve D.Ö. gözaltına alındı.
12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE DHAKIRIKKALE FETÖPDYByLockKırıkkale Cumhuriyet BaşsavcılığıFETOPDYBylockOperasyonda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24