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Kırıkkale'de 10 şehit yakını ve 6 gaziye övünç madalyası

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de 10 şehit yakını ve 6 gaziye düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti Övünç Madalyası ve Beratı verildi

18 Ocak 2018 22:28

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de 10 şehit yakını ve 6 gaziye düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehit yakını ve gaziler katıldı.
Vali Haktankaçmaz, burada yaptığı konuşmada, “Bugün Türk milletinin bir ferdi olarak yaşanabilecek en gururlu gün. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve onun adına bir berat tevcih edilecek. Bu öyle bir belge ki; belki bundan 10, 20 ve hatta 50 yıl sonra şehitlerimizin çocukları, yeğenleri, kardeşleri, gazilerimizin çocukları dedeleri ile bu haklı gururla iftihar edecekler. Rabbim ülke için o kahramanlığı göze alan kahramanlara rahmet etsin” dedi.
Vali Haktankaçmaz daha sonra Afyonkarahisar\'da askeri mühimmat deposundaki patlamada şehit olan Onbaşı Ahmet Sandalcı, terörle mücadelede şehit düşen uzman çavuşlar Musa Saydam, Yusuf Alsancak, Osman Yıldırım, sözleşmeli er Özgür Mutlu, polis memurları Muhammet Fatih Sivri, Bekir Ferhat Kaya, Emrah Pekdoğan, Hakan Yorulmaz ve 15 Temmuz\'da şehit olan Aydın Çopur\'un aileleri ile gazi polis memuru İsa Çağlıoğlu, 15 Temmuz gazileri Mustafa Erdoğan, Yenal Gündüz, İbrahim Yılmaz, Mustafa Albayrak ve Ahmet Erdinç Türkmenoğlu\'na madalyalarını taktim etti.
Törende duygulu anlar yaşandı.

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