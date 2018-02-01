Kırıkkale Sağlık-Sen'den Türk Tabipleri Birliği'ne tepki

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Yüksek İhtisas Hastanesi önünde toplanan Sağlık-Sen Kırıkkale Şubesi üyeleri, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklaması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği \'ni (TTB) protesto etti.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup adına basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, TTB\'nin açıklamasına tepki göstererek şunları söyledi:

\"Türkiye’nin terörle mücadele ettiği bu zaman diliminde TTB\'nin barış ifadeleri kullanarak \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı eleştiren bir biçimde yapmış olduğu açıklamayı en kararlı bir duruşla reddediyoruz. Yapmış olduğu açıklamada sadece hassasiyet göstermiş olsalardı şüphesiz ki terör eylemlerinde şehit olan yurtsever vatandaşlarımız hakkında da aynı hassasiyeti göstermeleri gerekmez miydi? TTB yöneticilerinin, PKK’nın karakol basarak asker şehit etmelerine, canlı bomba katliamlarına ses çıkarmayıp; Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin, bu kadar haklı gerekçelerle bu kadar meşru bir harekâtı büyük bir hassasiyetle yürütürken bundan rahatsızlık duymalarını asla kabul etmiyoruz. Terörist gruplar bertaraf edilmeye çalışıldığında hassas olup, vatan evlatları saldırıya uğradıklarında sessiz kalmanın ne anlama geldiğini yüce Türk milleti gayet iyi analiz edebilmektedir. Bu açıklama TTB\'nin yapmış olduğu ilk terör yanlısı açıklama da değildir. Daha evvel Cizre\'de de terör operasyonları devam ederken TTB\'nin Türkiye devletinin bölgeye sağlık hizmeti vermediğine yönelik bir rapor hazırladıkları ve bu raporu dergide yayınlattıklarını da biliyoruz. Ülkemizi yurt dışında karalamaktan çekinmediler. Yalan yanlış ifadelerle bizim ülkemizi küçük düşüren bu Tabipler Birliği\'nin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün söyledik, bugün de söylüyoruz, eğer yapılarını değiştirmezlerse yarın da söyleyeceğiz: Sivil toplum kisvesi altına sığınıp, bu ülkenin tabipleri adına cümle kurmak kimsenin haddine değildir.\"

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



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