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Kırıkkale merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 27'si muvazzaf asker, 31 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı

17 Ocak 2018 15:42

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 27\'si muvazzaf asker, 31 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kırıkkale merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 27\'si muvazzaf asker, toplam 31 kişinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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