Kırıkkale İl Emniyet Müdürü'nden onlarca güvencinin zehirli yemle öldürülmesine ilişkin açıklama

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, geçtiğimiz günlerde bir parkta onlarca güvercinin telef olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Erhan Göğem’in DHA’da yer alan haberine göre, Emniyet Müdürü Çorumlu, bir süre önce Kırıkkale’nin Hüseyin Kahya Parkı’nda güvercinlerin zehirlenerek telef olmasına neden olan kişinin, ekiplerin yoğun çalışması ve mobese kameraları sayesinde ortaya çıkarıldığını söyledi. Şüphelinin gözaltına alındıktan sonra verdiği ifade de güvercinlere verdiği yemlerin zehirli olduğunu bilmediğini, kuşları beslemek amacıyla verdiğini ifade ettiği belirtildi. Çorumlu, "Engelli ve 75 yaşında olan şüpheli, evinin önünde bulduğu buğdayları parka getirerek güvercinlere vermiş. İfadesinde zehirli olduğunu bilmeden verdiğini anlattı, yanlışlıkla yapılmış bir olay" dedi.