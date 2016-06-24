"Kırıkkale F Tipi'nde kütüphane yasak, tutuklu ve hükümlüler hastaneye ters kelepçeyle götürülüyor!"

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde inceleme yaptı. Komisyon, tutuklu ve hükümlülerin kütüphaneye gitme isteklerinin sürekli reddedildiğini, hastaneye kelepçesiz gidemediklerini anlattı.

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Cezaevleri Alt Komisyonu, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde yaptıkları incelemeyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, Cumhuriyet Halk CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 16 Haziran’da hapishaneyi ziyaret etti.

Şenal Sarıhan, gözlemlerini bir rapor halinde paylaştı.

“Doktor kelepçelenmelerini istiyor”

Cezaevi Savcısı ve Cezaevi müdürü ile görüşen heyet, aldıkları bilgileri Bianet'ten Ayça Söylemez'e şöyle aktardı:

“368 kapasitesi olan cezaevinde 253’ü hükümlü 319 mahpus var. 12’si ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum.

Hapishanede TİKKO, DHKP/C, PKK, Sivas Katliamı, IŞID davalarından ve adli suçlardan hükümlü ve tutuklular var.”

Cezaevi Müdürü heyete, “özellikle ters kelepçe uygulamasının inisiyatifleri dışında geliştiğini, nakillerden Jandarmanın sorumlu olduğunu, 15 gündür jandarmanın da ters kelepçe uygulamasından vazgeçtiğini” belirtti.

Hasta tutuklu ve hükümlülerin muayeneleri sırasında kelepçeli olmalarının da doktorların isteklerine bağlı ve güvenlik gerekçesine dayalı olduğunu ileri sürdü

Hapishane yöneticileri ayrıca, mahpuslar arasındaki sohbet saatlerinin 10 saat olmasına karşın, maddi zorunluluklar nedeni ile 3+3 saat olarak haftada iki gün verilebildiğini, spor saatlerinin ise 1,5 saat olduğunu ifade etti.

Hapishane, mahkeme ve ailelerine uzak

Heyet, PKK üyesi oldukları iddiası ile yargılanmayı bekleyen Ali Çam (Iğdır’da ilçe belediye başkanı), A. Kerim Erdem (Derik Belediye Başkanı), Murat Özü Çalışır (Derik Belediye Başkan Yardımcısı) ile görüştü.

Temel sorunlarının, yargılandıkları mahkeme ve ailelerinin bulunduğu kente çok uzak olması ve bu nedenle avukat yardımı ve aileleriyle görüşmede sorun yaşamaları olarak anlattılar.

“Hücreler basıldı, eşyaları zorla alındı”

Heyet daha sonra, DHKP/C, PKK, Sivas Katliamı, Hizbullah, IŞID davasından ve adli tutuklu ve hükümlülerle de görüştü.

Şenal Sarıhan kendilerine anlatılan ortak sorunları şöyle sıraladı:

- Hücrelere baskınlar düzenlenmiş. Ekmek kovası, su kovası, bulaşık ve çamaşır leğeni, plastik ayakkabılık, plastik tabure gibi eşyalar alınmış ya da teke indirilmiş.

- Üç kişinin kaldığı bir yerde giysi yıkanan çamaşır leğenlerinin ve yiyecek temizliğinde de kullanılan bulaşık leğenlerinin alınmış olmasının sağlık sorunları yaratacağından endişeliler. Bütün bu eşyaları da cezaevinden para ödeyerek kantinden almış olduklarını belirttiler.

- Bu baskınlar sırasında haksız bir biçimde Mehmet Emin Ülper ve Mehmet Bağrıyanık adlı tutuklu ve hükümlüler hakkında memura mukavemetten dava açıldığını, Ülper’e 15 günlük hücre cezası verildiğini eklediler.

- Kütüphaneye gitme istekleri sürekli biçimde ret olduğunu ve bazı yayınların verilmediğini,

- Aile hekimin haftada iki gün gelmesi nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşandığını,

- Hastaneye ve duruşmalara sevk sırasında ters kelepçe uygulamasının halen sürdüğünü, ayrıca muayeneleri esnasında kelepçelerinin çıkarılmaması nedeniyle pek çok tutuklu ve hükümlünün muayene olmadan geldiğini,

- Resim atölyesine ve diğer etkinlik alanlarına götürülmediklerini, boya kalemi alınmadığını,

- Cezaevi ikinci Müdürünün, infaz koruma memurlarından bazılarının ve Cezaevi öğretmenin kendilerine hakaret ettiklerini ve özellikle sol gruba karşı ideolojik tutum aldığını anlattı.