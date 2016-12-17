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Kırıkkale Emniyet Müdürü: Kayseri'deki terör saldırısında kullanılan aracın plakası sahte

Kayseri'deki terör saldırısında 71 plakalı bir araç kullanılmıştı

17 Aralık 2016 15:17

Kayseri'de halk otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısında kullanılan aracın 71 plakalı olduğu belirlenmişti. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu plakanın sahte olduğunu açıkladı.

Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu öğrenildi.

Araç plakası sahte Kayseri'de bombalı terör saldırısında kullanılan otomobilin Kırıkkale (71) plakasının sahte olduğu belirtildi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, terör saldırısında kullanılan plakanın, halen kentteki bir araçta mevcut olduğunu söyledi.

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