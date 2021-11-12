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Kırıkkale'de "köpek dövüşü" operasyonu; 25 kişi gözaltına alındı

12 Kasım 2021 08:47

Kırıkkale Yahşihan'da boş bir alanda köpek dövüşü yaptırırken yakalanan 25 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesi Irmak Kasabası Alaaddin Mahallesi Harmankaya mevkiinde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılan alana sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi.

Ekipler, dövüştürülen 2 köpek ile birlikte 25 kişiyi yakaladı.

Köpeklerin sahipleri oldukları belirlenen M.A., A.D. ve O.B., haklarında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11’inci maddesince adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

Ayrıca dövüştürülen ve vücudunda yara izleri bulunan 1 köpek barınağa teslim edildi.

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