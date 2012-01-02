-Kırıkkala'de mühimmat deposunda patlama KIRIKKALE (A.A) - 02.01.2012 - Kırıkkale'de askeriyeye ait Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi'nde patlama meydana geldi. Yahşihan ilçesindeki tesislerdeki patlamanın ardından başlayan yangın, MKE fabrikası, Kırıkkale ve ilçe itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kaymakam Ahmet Ferhat Özen, patlamanın saat 00.43 sıralarında meydana geldiğini belirterek, patlamanın meydana geldiği bölgede çalışan sivil işçilerden haber alınamadığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.