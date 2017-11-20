Kırıkhan'da Kayı Boyu damgalı mezar taşları

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ilçesindeki tarihi bir mezarlıkta, Kayı Boyu damgalı mezar taşları bulundu.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve MKÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Temiz, Narlıhöpür Mahallesi\'ndeki bölgede inceleme yaptı. Bölgede birçok Türkmen mezarlığı bulunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Mine Temiz, halk arasında toplu mezar olarak bilinen yerde Kayı Boyu damgalı mezar taşlarına rastlanıldığını vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Temiz, \"Hatay Arkeoloji Müzesi bu bölgedeki Türkmen mezarlıklarında tescil çalışmaları yürütüyor. Anlaşılıyor ki burayı belki yaylak, kışlak ya da geçiş güzergâhı olarak kullanan eski Türk boyları ve bunlar arasında Kayılar da bu mezarlığı kullanmışlar ve burada gömü yapmışlar. İşaret ve damgaların zamansızlığı nedeniyle tarih vermek zor olsa da bu mezarlığın Hassa\'daki Türkmen mezarlığı gibi Anadolu\'daki ilk Türk akınlarından itibaren kullanılmış olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

Hatay\'ın Hassa ilçesinde Karapınar Türkmen Mezarlığı\'nda da geçen yıl Kayı Boyu\'na ait damgalı mezar taşları bulunmuştu.



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