Kırıkhan'da 36 kaçak göçmen yakalandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan İlçesi\'nde, yurda kaçak yollarla giren 36 Suriyeli yakalandı.

Kırıkhan İlçesi\'nin İçada Mahallesi yol ayrımında 29 yaşındaki K.I. yönetimindeki 31 AJV 75 plakalı kapalı kasa kamyonet, jandarmanın \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca ardından durdurulan kamyonetin kasasında yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 27 Suriyeli yakalandı. Araç sürücüsü K.I. ile yanında bulunan 18 yaşındaki Suriyeli H.Ü. gözaltına alındı. Aynı saatlerde Kırıkhan\'a bağlı Soğuksu Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine durdurulan 31 NZ 025 plakalı hafif ticari aracın içinden 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü emekli polis E.A. olayla ilgili gözaltına alındı. Her iki olayda yakalanan 36 Suriyeli sınır dışı edilmek için Göç İdaresi İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi.