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Kırıkhan'a 3 roket daha atıldı

Afrin bölgesinden atıldığı belirtilen 3 roket, buğday tarlasına düştü

21 Şubat 2018 22:59

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirtilen 3 roket, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki buğday tarlasına düştü. Düşen roketlerin etkisiyle bir evin camlarının  kırıldığı belirtildi. 

Buğday ekili tarlaya düşen roketler sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alıp inceleme başlattı. 

Bölgede Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz gelerek inceleme yaptı.

Güzelce Jandarma Karakol ekipleri, roketin düştüğü alanda inceleme başlatırken, roketin etkisiyle bir evin camlarının kırıldığı öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım, harekâtın başlamasının ardından Suriye'nin Afrin bölgesinden 107 roket atıldığını ve 12'si Türk vatandaşı, 13'ü Suriyeli olmak üzere 25 kişi hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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TSKSuriyeAfrinroketHatay

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