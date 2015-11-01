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Kırıkhan Belediyesi'nden seçim anonsu: Suriyeli vatandaşlar zorunlu haller dışında sokağa çıkmasın!

“Seçim güvenliği açısından sabah 08.00 ile akşam saat 18.00 arasında..."

01 Kasım 2015 01:41

Hatay'ın Kırıkhan Belediyesi, hoparlörden yaptığı anonsla seçim güvenliği nedeniyle zorunlu haller dışında Suriyelilerin sokağa çıkmamasını istedi. Karardan haberdar olmadıklarını söyleyen CHP İlçe Başkanı, "Seçimle ilgili böyle bir karar alınırken bize danışılmadı" dedi.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, Hatay Kırıkhan Belediyesi ilginç bir anons yaparak 1 Kasım seçimlerinde güvenlik nedeniyle Suriyelilerin sokağa çıkmamaları istedi. Türkçe ve Arapça olarak yapılan anonsta şöyle denildi:

“Seçim güvenliği açısından sabah 08.00 ile akşam saat 18.00 arasında Suriyeli vatandaşların zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları önemle duyurulur.”

Kırıkhan’da kayıtlı 42 bin Suriyeli olduğunu söyleyen CHP Kırıkhan İlçe Başkanı İsmail Karaoğlan konuyla kendilerine danışılmadığını belirterek, “Resmi verilere göre Kırıkhan’da 42 bin Suriyeli var. Seçimle ilgili böyle bir karar alınırken bize danışılmadı. Bu karar alınırken siyasi partilere sorulabilirdi, ancak danışılmadı. Dolayısıyla neden böyle bir karar alındı bilmiyoruz” dedi.

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