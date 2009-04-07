T24 LogoT24 Logo
Spor

Kırık ayakla 75 dakika oynadı

La Liga'da hafta sonu oynanan Valencia-Getafe maçı inanılmaz bir olaya sahne oldu.

07 Nisan 2009 03:00


La Liga'da hafta sonu oynanan Valencia-Getafe maçı inanılmaz bir olaya sahne oldu. Valencia'nın Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes'in 75 dakika boyunca kırık ayakla oynadığı ortaya çıktı.

Valencia-Getafe karşılaşmasında çok ilginç bir olay yaşandı. Valencialı Manuel Fernandes bir pozisyon sırasında incik kemiğini kırmasına karşın, 75 dakika boyunca mücadelesine devam etti.

Maçın ardından ağrıları artınca MR cihazına giren Portekizli oyuncunun incik kemiğini kırdığı anlaşıldı.

Sezonu kapatan Fernandes maçla ilgili olarak, "Doğrusunu söylemem gerekirse biraz canım yandı. Ancak yine de rahatlıkla koşup, topa vurabiliyordum. Kontrollerin ardından incik kemiğimi kırdığımı söylediler. Sahada nasıl ayakta kalabildiğime hala inananıyorum. Doktorlar şoktaydı. Ben ise şaşkınım" ifadelerini kullandı.


23 yaşındaki Fernandes, bu sezon Valencia'nın 29 lig maçından 27'sinde ilk 11'de sahaya çıktı ve takımı adına 2 gol attı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24