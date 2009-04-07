Kırık ayakla 75 dakika oynadı



La Liga'da hafta sonu oynanan Valencia-Getafe maçı inanılmaz bir olaya sahne oldu. Valencia'nın Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes'in 75 dakika boyunca kırık ayakla oynadığı ortaya çıktı.



Valencia-Getafe karşılaşmasında çok ilginç bir olay yaşandı. Valencialı Manuel Fernandes bir pozisyon sırasında incik kemiğini kırmasına karşın, 75 dakika boyunca mücadelesine devam etti.



Maçın ardından ağrıları artınca MR cihazına giren Portekizli oyuncunun incik kemiğini kırdığı anlaşıldı.



Sezonu kapatan Fernandes maçla ilgili olarak, "Doğrusunu söylemem gerekirse biraz canım yandı. Ancak yine de rahatlıkla koşup, topa vurabiliyordum. Kontrollerin ardından incik kemiğimi kırdığımı söylediler. Sahada nasıl ayakta kalabildiğime hala inananıyorum. Doktorlar şoktaydı. Ben ise şaşkınım" ifadelerini kullandı.





23 yaşındaki Fernandes, bu sezon Valencia'nın 29 lig maçından 27'sinde ilk 11'de sahaya çıktı ve takımı adına 2 gol attı.



