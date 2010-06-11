Kırgızlar ile Özbekler çatıştı: 26 ölü, 450 yaralı
Kırgızistan'ın güneyinde dün gece Kırgızlar ile Özbekler arasında çıkan çatışmalar hala kontrol altına alınamadı.
11 Haziran 2010 03:00
T24 -Kırgızistan'ın güneyinde dün gece Kırgızlar ile Özbekler arasında çıkan çatışmalar hala kontrol altına alınamadı. Oş kentinde meydana gelen çatışmalarda ölü sayısı 26'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise en az 450.
Oş eyaletinde askerler ve tanklar sokaklarda devriye gezerken, kısa bir süre sonra bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlayacak.
Yerel televizyon kanallarının haber bültenlerinde yer alan görüntülerde, Oş kentinde birçok yerde yanan evler ve sokaklarda dolaşan binlerce vatandaş görülüyor.
Bu arada, başkent Bişkek'te meclis binası önünde toplanan bir grup vatandaş, geçici hükümeti, olayları kontrol etmemekle suçluyor. Basın mensuplarını da tehdit eden kalabalık, Valilikten Oş'a gitmek için araç talep ediyor.