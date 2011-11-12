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Dünya

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Atambayev BİŞKEK (A.A)

12 Kasım 2011 10:36

-Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Atambayev BİŞKEK (A.A) - 12.11.2011 - Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı (MSK) Tuygunalı Abdraimov, 30 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Almazbek Atambayev'in kazandığını bildirdi. MSK Başkanı Tuygunalı Abdraimov, düzenlediği basın toplantıda, 16 adayın katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası komisyonun oy sayımını ve tasnifini tamamladığını buna göre, Sosyal Demokrat Partisi Lideri (SDP) Almazbek Atambayev'in oyların yüzde 62,52'sini aldığını söyledi. Adaylardan meclis dışındaki Bütün Kırgızistan Partisi Lideri Adahan Madumarov yüzde 14,78, meclisteki Milliyetçi Ata Curt Partisi milletvekili Kamçıbek Taşiyev'in ise yüzde 14,32 oranında oy aldığını ifade eden Abdraimov, seçimlere katılan 16 adaydan 13'ünün de yüzde 1'den az oy aldığını kaydetti.

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