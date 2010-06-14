Kırgızistan'daki Türkler'in tahliyesi için 2 uçak gönderiliyor

T24 - Kırgızistan'da yeniden alevlenen etnik çatışmalar beşinci gününe girerken, yaşanan şiddet olaylarında resmi verilere göre 117 kişi hayatını kaybetti. Özbekler ise çatışmalarda en az 200 Özbek'in öldüğünü ifade ediyor. Yaklaşık yüz bin Özbek, kıyımdan canını kurtarmak için "anavatanına" kaçarken, Türkiye bölgedeki Türklerin tahliyesi için Kırgızistan'a 2 uçak göndereceğini açıkladı.





Kırgızistan’da bir çete kavgasıyla başlayan azınlıklara yönelik şiddet ve yağmalama eylemleri, nisan ayında Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev’i deviren geçici yönetim tarafından bastırılamıyor.



Ülkede geçtiğimiz Perşembe gecesinden bu yana devam eden şiddet olaylarında yüzlerce kişilik maskeli Kırgız çeteleri, Özbekleri hedef almayı sürdürüyor.



Kırgız Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olaylarda 117 kişinin öldüğü, bin 500 kişinin de yaralandığı bildirilirken, 75 binden fazla Özbek'in Özbekistan'a kaçtığı belirtildi.



Özbekistan sınırındaki Oş'ta silah sesleri duyulmaya devam ederken, uluslararası ayardım kuruluşları olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının açıklanan rakamların çok üstünde olduğunu ifade ediyor.



The Associated Press ajansının haberine göre, bir Özbek lider ise olaylarda en az 200 Özbek'in öldüğünü açıkladı.





Türkiye 2 uçak gönderiyor



Ülkenin en büyük ikinci kenti olan güneydeki Oş'ta Özbeklere ait çok sayıda ev ve dükkan ateşe verilirken, olaylarda Ahıska Türklerine ait dört evin de yakıldığı bildirildi.



Bir diğer güney şehri Celalabad'da da Kırgız ve Özbekler arasında çatışmaların yaşandığı belirtilirken, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bölgedeki Türklerin tahliyesi için Kırgızistan'a iki uçak gönderileceğini açıkladı.



Davutoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Madicke Niang ile konutunda yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kırgızistan'daki yaşanan gelişmeler üzerine bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için bugün iki uçağın Kırgızistan'a gideceğini, Calalabad ve Oş kentlerinde bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getireceğini bildirdi.



Davutoğlu, Kırgızistan'daki olaylar konusunda dün de AGİT dönem başkanı Kazakistan Dışişleri Bakanı Saudabayev ve Kırgızistan Geçici Yönetimi Başkan Yardımcısı Atambayev ile telefonla görüşmüştü.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin başlıca önceliğinin, "Kırgızistan'daki Türk vatandaşlarının kaygılarının giderilmesi olduğu" belirtilmiş, konuya ilişkin Bakanlık'ta ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde kriz masalarının kurulduğu bildirilmişti.





Özbekler: Bu bir soykırım



Kırgızistan'daki Özbekler ve Özbek insan hakları savunucuları, yaşananları "soykırım" olarak tanımladılar. Beş milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini Kırgızlar oluşturuyor.



Kırgızistan'dan kaçan yaklaşık yüz bin kişiye kapısını açan Özbekistan, mültecilere yemek, su ve ilaç yetiştirmekte zorlandıklarını açıkladı.



Geçici Kırgız hükümeti, olayları kontrol altına almak için elindeki güvenlik güçlerinin yetersiz olduğunu açıkladı. Kırgız hükümetinin ısrarlı yardım çağrıları üzerine Rusya sonunda devreye girdi. Kırgızistan’a 850 Rus komandodan oluşan bir hava indirme birliğinin gönderilmesi planlanıyor. Birliğin resmi görevi ülkedeki Rus askeri üssü Kant’ı korumak. Ancak Rusların, Kırgızistan içinde görev alması da olası. “Rusya’nın NATO’su” sayılan “BDT ülkeleri Müşterek Savunma Organizasyonu” da devreye girebilir.



Kırgızistan'da hem Rusya'ya hem de ABD'ye ait birer askeri üs bulunuyor. ABD, Oş'tan yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan Manas üssünü Afganistan'a asker sevkiyatı ve lojistik destek için kullanıyor.







