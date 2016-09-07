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Dünya

'Kırgızistan'daki Çin Büyükelçiliği'ni bombalayanlar Türkiye'de' iddiası

Kırgız güvenlik birimleri, saldırganların Tacik pasaportuyla İstanbul'a gittiğini duyurdu.

07 Eylül 2016 19:02

 

Kırgızistan makamları, Çin’in Bişkek Büyükelçiliği’ne geçen hafta düzenlenen bombalı saldırıyı planlayan ve düzenleyenlerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. Saldırının faillerinden bazılarının ise Türkiye’de olduğu belirtildi.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, Kırgız Devlet Komitesi’nin Ulusal Güvenlik bölümüne bağlı basın ofisinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos günü düzenlenen saldırının, Suriye’de faal olan ve El Nusra Cephesi ile bağlantılı Uygur gruplarınca gerçekleştirildiği bildirildi. El Nusra’nın saldırıya finansal destek sağladığı da ifade edildi.

DHA’da yer alan habere göre, komite, intihar saldırganının Doğu Türkistan İslamî Hareketi’nin üyesi olduğunu açıkladı. Açıklamada, Zoir Khalilov adlı saldırganın Tacikistan pasaportu taşıdığı belirtildi. Saldırgan, kullandığı araçla Bişkek Büyükelçiliği’nin batı kapısından girmeye çalışmış ve aracı infilak ettirmişti.

 

5 kişi gözaltında
 

Kırgız güvenlik birimleri, saldırıya suç ortaklığı ettiği gerekçesiyle beş kişiyi de gözaltına aldı. Ayrıca, Suriye’de eğitimi alan Sattybaev Izzotillo Mashrapovich adlı Özbek vatandaşı bir kişi için de arama emri çıkartıldı.

Açıklamada, bu şahsın büyükelçilik saldırısında kullanılan patlayıcı cihazların hazırlanmasına destek sağladığı, saldırıdan birkaç saat önce Tacik pasaportuyla İstanbul’a gitmek üzere ülkeden ayrıldığı ifade edildi. Öte yandan, hakkında tutuklama emri çıkartılan ve saldırıyla ilişkili oldukları tespit edilen iki Kırgız’ın da Türkiye’de bulunduğu belirtildi.

Çin’in Bişkek Büyükelçiliği’ne düzenlenen intihar saldırısında, saldırgan dışında ölen olmazken, büyükelçilikte görevli üç Çinli ve iki Kırgız çalışan yaralanmıştı. Büyükelçilik yerleşkesinin bazı bölümleri de saldırıda hasar görmüştü.

 

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