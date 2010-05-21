Kırgızistan'da yeni anayasa taslağı yayımlandı

T24- Geçici hükümetin basın merkezinden yapılan yazılı açıklama ile, referandumda halka sunulacak olan anayasa taslağı kamuoyuna tanıtıldı.



Kırgızistan'da başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçişi öngören yeni anayasanın devlet başkanlığı yetki ve görevlerine ilişkin bölümünde yer alan maddelerde, devlet başkanının bir kez seçilebilmesi ve görev süresinin 6 yıl olması planlanıyor.



Geçici hükümet, 19 Mayısta aldığı bir kararla, 31 Aralık 2011 tarihine kadar Roza Otunbayeva'ya devlet başkanlığı yetkilerini vermişti. Ancak, söz konusu yetkilerin onaylanması için yeni anayasanın 27 Haziranda yapılacak referandumda kabul edilmesi gerekiyor. Geçici hükümet, anayasal değişikliklerin kabul edilmesi için halk oylamasında katılım barajını yüzde 50'den yüzde 30'a indirmişti.



Kırgızistan'da 7 Nisandaki olayların ardından muhalefet geçici hükümet kurmuştu.