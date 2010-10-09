-KIRGIZİSTAN'DA YARIN SEÇİM YAPILACAK BİŞKEK (A.A) - 09.10.2010 - Kırgızistan, yarın milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. 5 milyon 328 bin nüfuslu Kırgızistan’da, yurt içinde 2 milyon 836 bin 567, yurt dışında ise 76 bin 557 seçmen, 2 bin 289 sandıkta oy kullanacak. 120 sandalyeli meclise girmek için 3 bin 480 adayın yarışacağı seçimlerde, oy verme işlemi yarın yerel saatle saat 08.00’de (TSİ 05.00) başlayacak, akşam saat 20.00'de sona erecek. Merkez Seçim Komisyonu, ilk seçim sonuçlarını, sandıklar kapandıktan 3 saat sonra duyurmaya başlayacak. Seçime girecek partilerin milletvekili çıkarabilmesi için, ülke genelinde yüzde 5, bölgelerde ise yüzde 0,5'lik barajı aşması gerekiyor. Seçim yasasına göre, her bir partiden meclise en fazla 65 milletvekili girebilecek. Bir partiden 65’ten fazla milletvekili adayının seçimi kazanması durumunda, o partinin "fazla milletvekilleri", komisyon tarafından rezervde tutulacak. Cumhurbaşkanı, Haziran ayında referandumla kabul edilen ve parlamenter sisteme geçilmesini öngören anayasaya göre, mecliste büyük çoğunluğu elde edecek partiye hükümeti kurma yetkisini verecek. Seçimlere katılan 29 partiden Ata-Meken Sosyalist Parti, Sosyal Demokrat Parti, Ata Jurt Partisi, Ar-Namıs Partisi, Cumhuriyet Partisi, Ak Şumkar Partisi yanısıra Birlik (Bütün) Kırgızistan Partisi, Zamandaş Partisi, BEK Partisi dikkat çekiyor.