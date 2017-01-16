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BBC Türkçe

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında bir Türk şirkete ait kargo uçağı yerleşim yerlerine düştü. Dört mürettebatın yaşamını yitirdiğini açıklanırken Kırgız yetkililer kaza yerinde 16 cansız bedene ulaşıldığını duyurdu.

16 Ocak 2017 09:49

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim yerlerinin üzerine bir Türk şirkete ait kargo uçağı düştü.

Kazada ikisi pilot dört mürettebat yaşamını yitirirken Kırgızistan hükümeti de uçağın üzerine düştüğü binada yaşamını yitirenler olduğunu, kaza yerinde 16 cansız bedene ulaştıklarını duyurdu.

Türkiye saatiyle 04.45'te düşen Boeing 747 tipi uçağı, Hong Kong'dan kalkmıştı.

Kırgız basınına konuşan yetkililer uçağın, Bişkek merkezine 25 kilometre uzakta bulunan havalimanı çevresinde kötü hava koşulları olduğunu ve uçağın düşmesinde bunun da etkisinin olabileceğini söyledi.

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KırgızistanBişkekTürkDörtKırgızManas HavalimanıBoeingHong Kong

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