Kırgızistan'da sular durulmuyor: 50 ölü, 663 yaralı

T24 - Kırgızistan'ın güneyinde dün gece Kırgızlar ile Özbekler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 50'ye, yaralı sayısı 663'e yükseldi. Kırgızistan geçici yönetimi gerginliği sona erdirmek için Rusya'dan asker istedi.
Oş eyaletinde ve Oş kentindeki çatışmalar sokağa çıkma yasağına rağmen devam ediyor.
Oş kentinin Furkat ilçesinde gece boyunca Özbeklere ait evler yakıldı ve yağmalandı. Şehirdeki tüm dükkanlar da yağmalandı.
Oş kenti havaalanına gelen yolcuların alandan ayrılmasına izin verilmezken, Oş'a tüm uluslararası uçuşlar da durduruldu. Başkent Bişkek'te ise dün gece sakin geçti.
Başkentte özel halk birlikleri ve polis devriye geziyor.
Bu arada, Özbekistan, Kırgızistan sınırını kapattı. Çatışmalar, Oş kentinde ve Oş eyaletine bağlı ve Özbekistan'ın Andijan kentine sınırı olan Aravan, Kara-Suu ve Özgen ilçelerinde yoğunlaşıyor.
Eyaletin diğer bölgelerinde durumun sakin olduğu bildiriliyor.