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Dünya

Kırgızistan’da seçimler 10 Ekim’de

Kırgızistan’da geçici hükümet seçimlerin 10 Ekim’de yapılacağını açıkladı.

10 Ağustos 2010 03:00

T24 - Kırgızistan’da geçici hükümet seçimlerin 10 Ekim’de yapılacağını açıkladı.



Devlet Başkanı Roza Otunbayeva, bugün imzaladığı kararname ile hükümetten seçim öncesi gerekli güvenlik önlemlerini almasını istedi.

Haziran ayında yapılan referandumda Kırgız halkı yeni anayasayı onaylayarak seçim yolunu açmıştı.Yetkililer, seçmenlerin yüzde 90’nının parlamentoya  daha fazla yetki verilmesini öngören anayasaya  evet dediğini belirtiyor.

Nisan ayında eski devlet başkanı Kurmanbek Bakiyev’in devrilmesinden bu yana geçici hükümet ülkede istikrarı sağlamaya çalışıyor. Haziran ayındaki etnik çatışmalarda ülkenin güneyinde 350’den fazla kişi ölmüştü.

Devlet Başkanı Roza Otunbayeva’nın ise 2011 sonuna kadar görevde kalması öngörülüyor.


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