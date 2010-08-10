Kırgızistan’da seçimler 10 Ekim’de

T24

Devlet Başkanı Roza Otunbayeva, bugün imzaladığı kararname ile hükümetten seçim öncesi gerekli güvenlik önlemlerini almasını istedi.Haziran ayında yapılan referandumda Kırgız halkı yeni anayasayı onaylayarak seçim yolunu açmıştı.Yetkililer, seçmenlerin yüzde 90’nının parlamentoya daha fazla yetki verilmesini öngören anayasaya evet dediğini belirtiyor.Nisan ayında eski devlet başkanı Kurmanbek Bakiyev’in devrilmesinden bu yana geçici hükümet ülkede istikrarı sağlamaya çalışıyor. Haziran ayındaki etnik çatışmalarda ülkenin güneyinde 350’den fazla kişi ölmüştü.Devlet Başkanı Roza Otunbayeva’nın ise 2011 sonuna kadar görevde kalması öngörülüyor.