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Dünya

Kırgızistan'da polise ateş açma izni

21 Nisan 2010 16:16

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Mayevka köyünde meydana gelen olayların ardından geçici hükümetin Başbakanı Roza Otunbayeva, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanması için polise ateş açma izin verdi.
     Geçici hükümetin sözcüsü Edil Baysalov, yayımladığı açıklamada, Mayevka köyünde 19 Nisan günü meydana gelen trajik olaylarda 5 kişinin öldüğünü anımsattı.
     Açıklamada İçişleri Bakanlığına ve Milli Güvenlik Hizmetlerine, ülkede düzenin sağlanmasının yanı sıra vatandaşların canı, mülkü ile kamu ve askeri binaları hedef alan olası saldırılarda silah kullanılmasına izin verildiği belirtildi.
     Geçici hükümet vatandaşlara da, toplumun huzurunu bozmak isteyenlere ve etnik çatışma çıkarılmasına yönelik provokasyonlara itibar etmemeleri, sakin olmaları çağrısında bulundu.
     Mayevka köyünde, 19 Nisanda meydana gelen olaylardan 5 saat sonra güvenlik güçleri durumu kontrol altına almıştı. Güvenlik güçlerinin gece boyunca nöbet tutması sonucu Mayevka ve çevre köylerde durumun sakin geçtiği ifade edildi.
     Mayevka'daki olayların ardından Çuy eyaletine bağlı tüm yerleşim birimlerinde, sabaha kadar güvenliği köylülerin sağladığı belirtildi. (aa)

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