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Dünya
Deutsche Welle

Kırgızistan'da hükümet istifa etti

Anayasa reformuyla ilgili anlaşmazlık Kırgızistan hükümetinin istifasına yol açtı. Koalisyon ortağı Ata Meken partisi başbakanın yetkilerini arttıran taslağı kabul etmedi.

26 Ekim 2016 13:37

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in partisinin koalisyondan çekilip Rusya yanlısı devlet başkanıyla eski müttefiklerinin arasının açılması üzerine hükümet istifa etti. Parlamentoda en kalabalık grubu oluşturan Sosyal Demokrat Parti, koalisyon ortağının Anayasa reformuna karşı çıkması üzerine koalisyondan çekildiğini açıklamıştı.

Kırgızistan Anayasası'nın, başbakanın yetkilerini arttıracak şekilde değiştirilmesi öngörülmekteydi. Gelecek yıl devlet başkanlığı görevindeki süresi dolacak olan Atambayev'in böyle bir planı olmadığını söylemesine rağmen başbakanlık görevini üstlenebileceği belirtilmekteydi.

İstikrarsızlık endişesi

Koalisyon ortaklarından Ata Meken'in Genel Başkanı Omurbek Tekebayev başbakanın yetkilerini aşırı ölçüde arttıracağı gerekçesiyle Anayasa değişikliğine karşı çıkmaktaydı. Atambayev ve Tekembayev 2005 ve 2010 yıllarında iki devlet başkanının devrilmesiyle sonuçlanan protesto hareketine önderlik etmişti. 2011 yılına kadar geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Roza Otunbayeva da görevdeki devlet başkanının Anayasa değişikliği ile ilgili planlarına karşı çıkmaktaydı.

Atambayev ile muhalifleri arasındaki anlaşmazlığın söz düellosunu aşmasının Rus askeri üssünün bulunduğu 6 milyon nüfuslu Kırgızistan'ı istikrarsızlaştırabileceği belirtiliyor. Sosyal Demokrat - Ata Meken koalisyonunda Anayasa değişikliğini destekleyen Kırgızistan ve Onuguu Terakki partileri de yer alıyor. Koalisyon partilerinin 120 üyeli Kırgızistan parlamentosunda 80 milletvekili bulunuyor. En büyük grubu oluşturan Sosyal Demokrat Parti Kırgızistan parlamentosunda 37 milletvekili ile temsil ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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